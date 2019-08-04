Пьяная женщина сбила обидчиков своей дочери у ночного клуба в Бежецке

Кардинальные меры в отношении оскорбивших ее дочь молодых людей приняла жительница Бежецка, что в Тверской области. Сев за руль автомобиля, она попросту сбила их у порога увеселительного заведения, где в тот момент отмечали день города. Очевидцы сняли момент наезда на видео.

Один пострадавший отделался ушибами, у другого подозревают сотрясение мозга. Прения между молодыми людьми и их обидчицей продолжились и в отделении полиции, где и выяснилось, что женщина управляла машиной в нетрезвом виде.

По ее версии, молодые люди вели себя неподобающе, приставали к ее дочери, а, получив отказ, нахамили и оскорбили ее. Последняя покинула клуб и пожаловалась матери, которая без промедлений села за руль и отправилась восстанавливать справедливость. При этом в какой-то момент она успела помять ногами чужую машину, а с ее владельцем встретилась все в том же отделении полиции.

Пока что на закованную в наручники мстительницу составили только административный материал за вождение в нетрезвом виде.