Захарова ответила на крымское заявление Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео, заявивший, что Крым должен вернуться в состав Украины, не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя высказывание главы американского госдепа на эту тему в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона", Захарова написала в своем Facebook, что Майк Помпео — это "последний человек, кому Крым что-то должен".

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек высказал мнение о том, что позиция Вашингтона относительно Крыма продиктована стремлением сдержать растущее влияние России в международных процессах и вернуть себе роль главного мирового жандарма.

По его мнению, если власти Украины когда-нибудь и признают Крым российским, это будет "пощечиной всей жандармской политике США за последние 26 лет".