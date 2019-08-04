В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник. Таким образом, рассказали "Российской газете" в ЦБ, предполагается решить проблему "зарплатного рабства", когда работодатель выбирает банк для зарплатного проекта без ведома работника и без учета его интересов. В праве перевести выплату зарплаты в другой банк работодатель сотрудникам часто отказывает.

Во вторник, 6 августа, вступают в силу поправки, приравнивающие это нарушение к задержке зарплаты на протяжении двух-трех месяцев, напоминает издание. При этом зарплатное рабство лишает работника многих преимуществ, которые можно получить, используя как зарплатную карту желаемого банка.

По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным. Предполагается, что работник будет самостоятельно привязывать к своему номеру телефона платежную карту системы "Мир" и работодатель не сможет узнать, в какой именно банк будет перечисляться зарплата. Таким образом у работодателя не будет технической возможности заблокировать право работника на выбор банка.

При этом, поясняет Сенин, даже если работники выбрали несколько разных банков, работодатель осуществляет перевод одним платежом в пользу Национальной системы платежных карт — оператора платежной системы "Мир". Похожий подход, по его словам, уже действует на развитых рынках — к примеру, в Великобритании. Все необходимые технологии, по словам представителя Альфа-Банка, уже есть, и новый механизм позволит вывести Систему быстрых платежей на проектную мощность.

Центральный банк при этом подчеркивает: важно не только обеспечить перечисление зарплаты, но и выработать механизм урегулирования спорных перечислений — например, возврата ошибочно зачисленных средств. Детали технической реализации и возможных поправок в законодательство обсуждаются на площадке ассоциации "ФинТех". В частности, с ЦБ и Минтрудом обсуждается переходный период, в течение которого работники и работодатели могли бы перейти с действующей модели выплаты зарплаты на новую.