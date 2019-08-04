Потерю работы 15 миллионами россиян назвали "апокалиптическим вариантом"

Представитель российских профсоюзов назвал прогнозы по потере работы миллионами россиян футуристикой. Ранее депутат Госдумы Олег Шеин сообщил, что в будущем россияне, владеющие профессиями, для которых не требуется специальное образование, могут лишиться работы. По его оценке, речь идет о почти 15 миллионах человек: продавцах, шоферах, охранниках. Зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков не согласен с такой пессимистичной оценкой. Такие прогнозы относятся к области футурологии, считает он. "Прогнозировать, сколько точно людей останется без работы, очень рано", — цитирует Шершукова РИА Новости.

Эксперт такой вариант развития событий апокалиптическим, между тем он согласен, что в будущем проблемы могут коснуться сферы услуг и особенно такси после создания беспилотных вариантов управления автомобилем, а также науки. Главное, чтобы параллельно в смежных отраслях создавались новые рабочие места. Причем легальные и достойно оплачиваемые.

Глава Минтруда Максим Топилин, выступая на региональном консультативном форуме "Деловой двадцатки" (B20) на тему "Будущее рынков труда", призывал не пугать людей исчезновением профессий и ростом безработицы вследствие цифровизации экономики.