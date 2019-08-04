Новости Экономика

Все видео этой рубрики
4 августа 201919:30

Потерю работы 15 миллионами россиян назвали "апокалиптическим вариантом"

Global Look Press

Представитель российских профсоюзов назвал прогнозы по потере работы миллионами россиян футуристикой. Ранее депутат Госдумы Олег Шеин сообщил, что в будущем россияне, владеющие профессиями, для которых не требуется специальное образование, могут лишиться работы. По его оценке, речь идет о почти 15 миллионах человек: продавцах, шоферах, охранниках. Зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков не согласен с такой пессимистичной оценкой. Такие прогнозы относятся к области футурологии, считает он. "Прогнозировать, сколько точно людей останется без работы, очень рано", — цитирует Шершукова РИА Новости.

Эксперт такой вариант развития событий апокалиптическим, между тем он согласен, что в будущем проблемы могут коснуться сферы услуг и особенно такси после создания беспилотных вариантов управления автомобилем, а также науки. Главное, чтобы параллельно в смежных отраслях создавались новые рабочие места. Причем легальные и достойно оплачиваемые.

Глава Минтруда Максим Топилин, выступая на региональном консультативном форуме "Деловой двадцатки" (B20) на тему "Будущее рынков труда", призывал не пугать людей исчезновением профессий и ростом безработицы вследствие цифровизации экономики.

Сейчас

18:13

На детской площадке в Чикаго расстреляли людей

17:38

Задержан провокатор Максим Стеклов

17:10

Холода в Москве: воскресенье побило рекорд, понедельник готовит еще один

15:51

Скончался Вилли Токарев

15:43

Асма Асад победила рак

15:00

Бойня в Дейтоне: уточненные данные

13:58

Самолет потерпел крушение после десантирования парашютистов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На детской площадке в Чикаго расстреляли людей

На детской площадке в Чикаго расстреляли людей

1 час назад
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

3 часа назад
Незаконные акции в Москве: стало известно о вмешательстве Берлина и Вашингтона

Незаконные акции в Москве: стало известно о вмешательстве Берлина и Вашингтона

1 час назад
Потерю работы 15 миллионами россиян назвали "апокалиптическим вариантом"

Потерю работы 15 миллионами россиян назвали "апокалиптическим вариантом"

10 минут назад
Захарова ответила на крымское заявление Помпео

Захарова ответила на крымское заявление Помпео

48 минут назад
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

4 часа назад
Захарова поведала о "мощнейшем доказательстве" сфабрикованности дела Скрипалей

Захарова поведала о "мощнейшем доказательстве" сфабрикованности дела Скрипалей

2 часа назад
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

1 час назад
Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида

Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида

1 час назад
Иран задержал еще один иностранный танкер

Иран задержал еще один иностранный танкер

7 часов назад
Лондон боится российских невидимых подлодок

Лондон боится российских невидимых подлодок

1 час назад
Асма Асад победила рак

Асма Асад победила рак

3 часа назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

29.07.2019 10:19
Штаты обсудят с партнерами "развертывание военных ресурсов"

Штаты обсудят с партнерами "развертывание военных ресурсов"

5 минут назад
В России может появиться еще один способ получения зарплаты

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

41 минута назад
"Арсенал" нанес поражение "Тамбову"

"Арсенал" нанес поражение "Тамбову"

1 час назад
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон

Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон

1 час назад
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

1 час назад
Холода в Москве: воскресенье побило рекорд, понедельник готовит еще один

Холода в Москве: воскресенье побило рекорд, понедельник готовит еще один

2 часа назад
Отношения с Индией: Пакистан согласился на посредничество США

Отношения с Индией: Пакистан согласился на посредничество США

2 часа назад
Камеры зафиксировали момент смертельного ДТП с участием угнанной машины в Екатеринбурге

Камеры зафиксировали момент смертельного ДТП с участием угнанной машины в Екатеринбурге

3 часа назад
Российские баскетболисты уступили иранцам

Российские баскетболисты уступили иранцам

3 часа назад
Умер Брат номер два

Умер Брат номер два

3 часа назад
"Барселона" приобрела защитника за 18 миллионов евро

"Барселона" приобрела защитника за 18 миллионов евро

3 часа назад
Слова об изнасилованной девочке стоили министру должности

Слова об изнасилованной девочке стоили министру должности

3 часа назад
Скончался мужчина, которого друзья сковали по рукам и ногам и оставили на даче

Скончался мужчина, которого друзья сковали по рукам и ногам и оставили на даче

4 часа назад
Контрактника зарезали в пьяной драке в кафе в Приамурье

Контрактника зарезали в пьяной драке в кафе в Приамурье

4 часа назад
Сын Шумахера одержал первую победу в Формуле-2

Сын Шумахера одержал первую победу в Формуле-2

4 часа назад
Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

5 часов назад
Танковый биатлон: новый рекорд россиян

Танковый биатлон: новый рекорд россиян

5 часов назад
Москва стала лидером по психотическим расстройствам

Москва стала лидером по психотическим расстройствам

5 часов назад
The National Interest рассказал о мощи России

The National Interest рассказал о мощи России

6 часов назад
Умер академик Кардашев. Озвучены дата и место прощания

Умер академик Кардашев. Озвучены дата и место прощания

6 часов назад
Храните вещи в ванне: Роспотребнадзор уточнил, как быть с клопами

Храните вещи в ванне: Роспотребнадзор уточнил, как быть с клопами

7 часов назад
Россиянка судится с мертвым соседом из-за забора

Россиянка судится с мертвым соседом из-за забора

8 часов назад
Новый закон позволил россиянам страховать жилье вместе с квартплатой

Новый закон позволил россиянам страховать жилье вместе с квартплатой

8 часов назад
Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику

Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику

03.08.2019 12:23
Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

02.08.2019 16:38
Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

02.08.2019 16:18
"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

02.08.2019 15:12
Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

02.08.2019 13:41
Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

02.08.2019 13:13
Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

Лучшие мультфильмы по сказкам Пушкина

02.08.2019 13:09