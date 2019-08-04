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4 августа 201919:35 Анастасия Ефимова

Стеклов оказался Синицей

В Москве задержали блогера, призывавшего к насилию в отношении детей сотрудников Росгвардии. Как сообщает Следком, его обвиняют в экстремизме. Речь идет о Максиме Стеклове, которого, как выяснилось, на самом деле зовут Владислав Синица. В "Твиттере" он размещал посты о том, что надо идентифицировать правоохранителей, работавших во время незаконных акций в центре столицы и разобраться с их семьями.

Судя по последней выложенной в "Твиттер" записи, он был задержан около шести часов вечера в субботу в районе Сретенского бульвара. До этого отчитывался перед подписчиками о каждом своем шаге. Один кадр пометил хэштегом #длягааги. Другой назвал "картинкой дня". Наконец доложил: "Пришло время обеда. Война войной, а обед по расписанию. Нуланд принесла мне немного печенек, сейчас подкреплюсь и продолжу расшатывать эту вашу стабильность.

Методы расшатывания стабильности, которые предлагал использовать гражданин, называвший себя в сети Максом Стекловым, известны. И основаны на идее так называемого проекта "Сканер" — того самого, что предложил выложить в сеть личные данные полицейских, охранявших покой мирных граждан в центре Москвы во время незаконных акций. Но Стеклов пошел еще дальше. И рассказал, как эти данные можно использовать. Чтобы "ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды" не пришел из школы.

"Он не просто призывал детей убивать, он призывал их пытать, записывать снафф-фильмы и посылать это видео родителям — милиционерам, полицейским, которые стоят в оцеплении и участвуют в том, чтобы людей, которые нарушают правопорядок, изолировать", — говорить политолог профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

Использовать детей в политических манипуляциях радикально настроенные оппозиционеры пытаются не впервые. Во время незаконного митинга 27 июля активист Сергей Фомин очевидно координировал толпу. Даже на столбы забирался, чтобы показать, в какую сторону двигаться нарушителям правопорядка. Но как только начались задержания, Фомин взял чужого годовалого ребенка. И под видом молодого отца попытался скрыться, видимо, рассудив, что с младенцем на руках не тронут. У тех, кто от этой либеральной вакханалии далек, подобные действия вызывают омерзение. Нужно быть моральным уродом, чтобы угрожать детям — едва ли не самый мягкий из комментариев на странице Стеклова.

"Эта технология — классическая, она описана во всех методичках, посвященных цветным революциям. Там две технологии. Надо, с одной стороны, запугивать полицию, с другой — организовывать на нее общественное давление. А с третьей — всячески с полицией заигрывать, чтобы попытаться перетянуть ее на свою сторону. В 2014 году на Украине использовались все способы", — рассуждает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Кстати, Киеву Макс Стеклов открыто симпатизирует: на своей странице глумится над погибшей от пули ВСУ донецкой медсестрой. И восхищается украинской революцией. Впрочем, столь смелый в высказываниях оппозиционер, как теперь выясняется, творить в интернете предпочитал под чужим именем. На самом деле он вовсе не Максимилиан, а Вячеслав. Вячеслав Синица. 30 лет. Родился в подмосковном Подольске. Конспирация не помогла. Синица задержан, он обвиняется в преступлении экстремистского характера.

"Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей. Следствием уже проведен обыск по месту жительства фигуранта, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, которые в настоящее время исследуются специалистами Следственного комитета. Всем действиям обвиняемого следователи дадут всестороннюю правовую оценку, проверив также его причастность к иным возможным преступлениям. Ни у кого не должно вызывать сомнений, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность", — комментирует руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светлана Петренко.

За действия, направленные на возбуждение ненависти, а именно так закон классифицирует призывы Вячеслава Синицы (он же Макс Стеклов), блогеру грозит до шести лет лишения свободы. Суровая ответственность, которая неизбежно наступает вслед за любой попыткой нарушить закон. "Свобода — это вседозволенность и безнаказанность", — писал он в своем "Твиттере". Видимо, теперь придется осознать, насколько серьезно он ошибался.

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