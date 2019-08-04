Суперкубок Англии достался "Манчестер Сити"

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд. "Манчестер Сити" в серии пенальти взял верх над "Ливерпулем" 5:4. Решающий 11-метровый реализовал бывший футболист "Уфы" Александр Зинченко.

Чемпион и обладатель Кубка Англии "Манчестер Сити" встретился в прологе сезона с победителем Лиги чемпионов "Ливерпулем". Мотивация последнего была выше. Подобный вывод можно сделать из стартовых составов команд. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выпустил всех сильнейших, в то время как Хосеп Гвардиола оставил в запасе основного вратаря Эдерсона и лучшего бомбардира Серхио Агуэро.

Однако первым добился успеха "Сити". На 14 минуте Зинченко начал голевую атаку пасом на капитана Давида Сильву. Тот нашел Рахима Стерлинга, а нападающий сборной Англии с близкого расстояния поразил ворота "Ливерпуля"..

Этот гол остался единственным в первом тайме, при том что чемпионы могли развить успех. После перерыва "Ливерпуль" резко прибавил. Помогли замены, сделанные Клоппом. Жоэль Матип, появившийся на поле ходу встречи сравнял счет на 78 минуте. "Красные" пошли вперед забивать победный гол, но "горожане" не без труда удержали ничейный счет.

Согласно регламенту, команды без дополнительного времени решили судьбу трофея в серии пенальти. Матип не смог реализовать свою попытку. Все игроки "Сити", в том числе и бивший последним Александр Зинченко были точны. "Манчестер Сити" выиграл 5:4 и завоевал первый трофей английского сезона.