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Стрельба в Америке 6 минут назад

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4 августа 201920:11

Установлена личность убийцы из Огайо. Техасского стрелка хотят казнить

Установлена личность стрелка, устроившего бойню возле бара в городе Дейтон (штат Огайо). Им оказался 24-летний местный житель Коннор Беттс, передает телеканал CBS.

Ранее сообщалось, что в ночь с субботы на воскресенье мужчину не пустили в один из городских баров Дейтона. Позднее он вернулся с автоматической штурмовой винтовкой и открыл огонь по людям. Полиция отреагировала мгновенно — стрелок был ликвидирован за одну минуту, хотя был защищен бронежилетом. В результате нападения были убиты девять человек, а также сам стрелок. Ранения различной степени тяжести получили 27 человек, 15 из них уже выписаны из больницы после оказания помощи.

В воскресенье утром в доме Беттса прошел обыск, опрашиваются соседи и свидетели трагического инцидента. Следователи полагают, что к нападению мужчина готовился заранее: об этом говорят его посты в соцсетях, манифесты, в которых он выражает ненависть к мексиканским мигрантам и поддерживает антимиграционную политику Трампа.

Некоторые политики использовали поступок дейтонского стрелка для собственных заявлений. В частности, член палаты представителей от штата Техас Уилл Херд назвал поступок Беттса "белым националистическим терроризмом" и призвал Конгресс США принять ограниченное законодательство по предотвращению насилия с применением оружия, передает телеканал.

Стрельба в Дейтоне была устроена через несколько часов после аналогичного инцидента в торговом центре техасского Эль-Пасо. Там в результате стрельбы погибли 20 человек. Нападавший был задержан, прокуратура США намерена добиваться для 21-летнего Патрика Крузиуса смертного приговора. Сам стрелок согласился сотрудничать со следствием, заявил глава полиции Эль-Пасо Грег Аллен.

Еще через несколько часов днем в воскресенье прозвучали выстрелы и на детской площадке в Чикаго. Ранены семь человек.

В крупных городах США усилены полицейские патрули. Особое внимание уделяется местам скопления людей и туристическим достопримечательностям.

Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги над Белым домом. Символический жест солидарности с родственниками погибших и пострадавшими продлится до заката 8 августа.

 

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