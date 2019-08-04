В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

Пользователи соцсетей из России, Европы, США, стран Латинской Америки отметили сбои в работе Facebook и Instagram.

Больше всего жалоб было на загрузку инста-ленты (63%) и картинок в Facebook (46%). Также многие затруднились со входом в свой аккаунт и размещением постов, сообщает сайт Downdetector.