"Торпедо" одержало четвертую победу

В заключительном матче шестого тура Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" принимало "Армавир". Трехкратные чемпионы страны одержали победу со счетом 2:1.

Торпедовцы вышли вперед на 8 минуте после гола АртураГалояна. Но на 30 минуте гости отыгрались благодаря точному удару Амура Калмыкова. Но во втором тайме опытнейший Игорь Лебеденко забил победный мяч.

"Торпедо" выиграло 2:1, и эта победа стала автозаводцев четвертой в шести матчах, проведенных под руководством Сергея Игнашевича. Москвичи набрали 13 очков и занимают пятое место. Тройка лидеров – "Химки", "Томь" и "Чертаново" набрали на очко больше. Прямые путевки в премьер-лигу получают две сильнейшие команды ФНЛ. Коллективы, занявшие 3 и 4 места, сыграют в переходных матчах 13 и 14 командами элитного дивизиона.