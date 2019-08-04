4 августа 201920:59
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов
Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Президентская кампания пройдет в срок, определенный конституцией, а последнее воскресенье как раз 30 августа.
Ермошина также считает конец лета вполне удачным временем для проведения выборов с организационной точки зрения, передает РИА Новости.
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