ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов

Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

Президентская кампания пройдет в срок, определенный конституцией, а последнее воскресенье как раз 30 августа.

Ермошина также считает конец лета вполне удачным временем для проведения выборов с организационной точки зрения, передает РИА Новости.