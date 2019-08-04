ЦСКА взял три очка в Казани

Четвертый тур чемпионата России по футболу продолжился в Казани, где "Рубин" принимал московский ЦСКА. Гости одержали победу с результатом 1:0. Единственный гол на счету Федора Чалова.

Первый тайм прошел при преимуществе москвичей, которые не использовали нескольких выгодных моментов. Успешно сыграл вратарь "Рубина" Юрий Дюпин. Но на 41 минуте он был бессилен против удара Федора Чалова в верхний угол – 9:1.

Во втором тайме Видар Кьяртанссон дважды упустил возможность сравнять счет. Как выяснилось, это были самые опасные моменты у ворот Игоря Акинфеева. ЦСКА одержал третью победу подряд. На этот раз со счетом 1:0. "Рубин" же впервые проиграл при тренере Романе Шаронове.

ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на второе место. "Рубин" с 7 очками идет восьмым.