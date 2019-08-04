Новости Спорт

Все видео этой рубрики
4 августа 201920:58

ЦСКА взял три очка в Казани

twitter.com

Четвертый тур чемпионата России по футболу продолжился в Казани, где "Рубин" принимал московский ЦСКА. Гости одержали победу с результатом 1:0. Единственный гол на счету Федора Чалова.

Первый тайм прошел при преимуществе москвичей, которые не использовали нескольких выгодных моментов. Успешно сыграл вратарь "Рубина" Юрий Дюпин. Но на 41 минуте он был бессилен против удара Федора Чалова в верхний угол – 9:1.

Во втором тайме Видар Кьяртанссон дважды упустил возможность сравнять счет. Как выяснилось, это были самые опасные моменты у ворот Игоря Акинфеева. ЦСКА одержал третью победу подряд. На этот раз со счетом 1:0. "Рубин" же впервые проиграл при тренере Романе Шаронове.

ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на второе место. "Рубин" с 7 очками идет восьмым.

Сейчас

20:47

ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов

20:21

SSJ-100 разгерметизировался по пути из Элисты в Сочи

20:06

КСИР уточнил, чей танкер задержал

18:13

На детской площадке в Чикаго расстреляли людей

17:38

Задержан провокатор Максим Стеклов

17:10

Холода в Москве: воскресенье побило рекорд, понедельник готовит еще один

15:51

Скончался Вилли Токарев

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Эпидемия расстрелов в США: кандидаты в президенты воспользовались ситуацией

Эпидемия расстрелов в США: кандидаты в президенты воспользовались ситуацией

12 минут назад
Успенская раскрыла секрет ушедшего из жизни Токарева

Успенская раскрыла секрет ушедшего из жизни Токарева

1 час назад
Выход из ДРСМД: Трамп дал новый старт ядерной гонке вооружений

Выход из ДРСМД: Трамп дал новый старт ядерной гонке вооружений

51 минута назад
В одном месте огонь, в другом вода: горящая тайга повлияла на паводок

В одном месте огонь, в другом вода: горящая тайга повлияла на паводок

42 минуты назад
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов

ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов

6 минут назад
SSJ-100 разгерметизировался по пути из Элисты в Сочи

SSJ-100 разгерметизировался по пути из Элисты в Сочи

37 минут назад
Захарова ответила на крымское заявление Помпео

Захарова ответила на крымское заявление Помпео

2 часа назад
КСИР уточнил, чей танкер задержал

КСИР уточнил, чей танкер задержал

42 минуты назад
Штаты обсудят с партнерами "развертывание военных ресурсов"

Штаты обсудят с партнерами "развертывание военных ресурсов"

1 час назад
Президентский отпуск: Бердымухамедов побывал у "Врат ада"

Президентский отпуск: Бердымухамедов побывал у "Врат ада"

37 минут назад
Переломы, судороги, фасциит: врач предупредила об опасности кроссовок

Переломы, судороги, фасциит: врач предупредила об опасности кроссовок

4 минуты назад
ЦСКА взял три очка в Казани

ЦСКА взял три очка в Казани

7 минут назад
Итуруп ждут большие изменения

Итуруп ждут большие изменения

21 минута назад
Иркутская область приходит в себя после второго наводнения

Иркутская область приходит в себя после второго наводнения

24 минуты назад
"Торпедо" одержало четвертую победу

"Торпедо" одержало четвертую победу

27 минут назад
Иран обвинил США в нарушении дипломатических норм

Иран обвинил США в нарушении дипломатических норм

1 час назад
В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

1 час назад
Руководитель Ингушетии сыграл с юной шахматисткой

Руководитель Ингушетии сыграл с юной шахматисткой

1 час назад
Стеклов оказался Синицей

Стеклов оказался Синицей

1 час назад
Потерю работы 15 миллионами россиян назвали "апокалиптическим вариантом"

Потерю работы 15 миллионами россиян назвали "апокалиптическим вариантом"

1 час назад
В России может появиться еще один способ получения зарплаты

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

2 часа назад
Лондон боится российских невидимых подлодок

Лондон боится российских невидимых подлодок

2 часа назад
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон

Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон

2 часа назад
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

2 часа назад
Незаконные акции в Москве: стало известно о вмешательстве Берлина и Вашингтона

Незаконные акции в Москве: стало известно о вмешательстве Берлина и Вашингтона

3 часа назад
Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида

Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида

3 часа назад
Захарова поведала о "мощнейшем доказательстве" сфабрикованности дела Скрипалей

Захарова поведала о "мощнейшем доказательстве" сфабрикованности дела Скрипалей

3 часа назад
Холода в Москве: воскресенье побило рекорд, понедельник готовит еще один

Холода в Москве: воскресенье побило рекорд, понедельник готовит еще один

3 часа назад
Камеры зафиксировали момент смертельного ДТП с участием угнанной машины в Екатеринбурге

Камеры зафиксировали момент смертельного ДТП с участием угнанной машины в Екатеринбурге

4 часа назад
Умер Брат номер два

Умер Брат номер два

5 часов назад
Асма Асад победила рак

Асма Асад победила рак

5 часов назад
"Барселона" приобрела защитника за 18 миллионов евро

"Барселона" приобрела защитника за 18 миллионов евро

5 часов назад
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

5 часов назад
Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

6 часов назад
Танковый биатлон: новый рекорд россиян

Танковый биатлон: новый рекорд россиян

6 часов назад
Умер академик Кардашев. Озвучены дата и место прощания

Умер академик Кардашев. Озвучены дата и место прощания

7 часов назад
Россиянка судится с мертвым соседом из-за забора

Россиянка судится с мертвым соседом из-за забора

9 часов назад
Новый закон позволил россиянам страховать жилье вместе с квартплатой

Новый закон позволил россиянам страховать жилье вместе с квартплатой

9 часов назад
Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику

Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику

03.08.2019 12:23
Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

Спин-офф популярного детского мультсериала стартует уже на этой неделе

02.08.2019 16:38
Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

Рассекречен обновленный кемпер Volkswagen California

02.08.2019 16:18
"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

"Ниссаны" низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе (видео)

02.08.2019 15:12
Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

Сценарий финала "Игры престолов" лишил смысла одну из главных сцен

02.08.2019 13:41
Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

Техновидение #4 Выиграл $3 млн в Fortnite. Как национализируют Яндекс

02.08.2019 13:13