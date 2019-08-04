Российский МИД предупредил Японию и Южную Корею о приближении стихии

Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил в своем Twitter, что в Тихом океане сформировался тропический шторм "Франсиско", который угрожает наводнениями Японии и Южной Корее.

По прогнозам центра, 6 августа "Франсиско" достигнет японского острова Кюсю, а 7 августа — южных районов Республики Корея. В этой связи в указанных регионах возможны наводнения, а также сбои в работе железнодорожного, авиа- и автомобильного транспорта.