В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи

Лондонская полиция задержала 17-летнего подростка. Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение. Как сообщает Скотленд-Ярд, вряд ли они были знакомы.

Малыш упал на крышу основного здания галереи, его вертолетом доставили в больницу. Ребенок находится в критическом состоянии.

До приезда полиции подростка удерживали посетители галереи. Теперь его подозревают в покушении на убийство, передает ТАСС.

По итогам 2018 года "Тейт Модерн" стала самой популярной достопримечательностью Великобритании.