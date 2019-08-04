Короткое замыкание стало причиной пожара в одном из "Сапсанов"

В поезде "Сапсан", следовавшем по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву произошел пожар. Возгорание было обнаружено около 22:00 по московскому времени, когда состав покинул Тверь.

Как сообщает ТАСС, пассажиры были эвакуированы, а пожар оперативно ликвидирован, после чего поезд продолжил свой путь на станцию назначения. Наиболее вероятной причиной инцидента считается короткое замыкание.