Скоропостижно скончалась футболистка "Чертаново"

Футболистка московского клуба "Чертанова" Анастасия Березина скоропостижно скончалась с ночь с 3 на 4 августа. Причиной смерти 21-летней спортсменки стала остановка сердца.

"Женский футбольный клуб "Чертаново" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить", — сообщила пресс-служба ЖФК "Чертаново".

Анастасия Березина была воспитанницей "Чертаново", в составе которого она провела 11 лет. Анастасия становилась чемпионкой страны в разных возрастных категориях, выходила в финал Кубка России и выступала за молодежную сборную.