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Конфликт между США и Ираном 1 час назад
Война танкеров продолжается: Иран задержал судно с контрабандной нефтью
Ещё один иностранный танкер задержали власти Ирана в Персидском заливе. По заявлениям военных, оно перевозило контрабандную нефть из арабских стран.
"Судно следовало в одну из арабских стран", так говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции. Но куда именно – не сообщают. По версии одних СМИ танкер называется "Хита", других – "Топазис". Единственные опубликованные кадры – видео обыска, но букв на корпусе -- не разглядеть. Задержали танкер у острова Фарси в Ормузском проливе. Там располагается одна из военно-морских баз КСИРа. Сам остров -- предмет территориальных споров между Ираном и Саудовской Аравией.
"Захвачен иностранный нефтяной танкер, который профессионально занимался контрабандой топлива в водах Исламской республики Иран, вместе с экипажем из семи человек. Он перевозил 700 тысяч литров контрабандного топлива. Экипаж танкера в настоящее время арестован и проходит юридические процедуры", — заявил Рамадан Зирахи, командующий КСИР.
Все члены экипажа – иностранцы, так же подчеркнули иранские военные. Национальный состав не уточнили. О том, что судно принадлежит Ираку, позже сообщило информационное агентство "ИРНА".
Ситуацию в Ормузском проливе обсудили в Багдаде министры иностранных дел Египта, Иордании и Ирака. Все пришли к единому мнению: нужна деэскалация, проход должен оставаться открытым для международных судов.
"Мы предельно чётко выразили свою позицию египетским и иорданским коллегам касательно кризиса между США и нашим соседом Ираном. Ничто не должно мешать судоходству в Персидском заливе в соответствии с международными резолюциями, а потому мы должны сохранять спокойствие и не стремиться к эскалации конфликта", — заявил глава министерства иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким.
Танкер в сопровождении военных пришвартовали в порту Бушера. Груз передали национальной компании по распределению нефти. В другом порту — Бендер-Аббасе — с 19 июля находится тоже задержанный в Ормузском проливе "Стена Имперо", он шёл под британским флагом, его обвинили нарушении правил мореходства. 23 члена экипажа до сих пор на борту. В их числе трое россиян.
"Состояние здоровья моряков хорошее, жалоб нет, продовольствие и медикаменты в достатке. Властям Ирана было транслировано обращение, как можно скорее урегулировать ситуацию вокруг граждан России с тем, чтобы они могли вернуться домой. Мы будем энергично продолжать решать эту задачу", — уточнила Мария Захарова, представитель МИД РФ.
Для Ирана задержание очередного судна – это не новый ход в "войне танкеров". Это защита своей экономики. Ежедневно контрабандой вывозят топливо, которое субсидирует Исламская республика, заявили на конференции КСИР. Как дали понять в Тегеране, это порядка 8 миллионов баррелей в сутки – около 8-9 судов. Что сильный удар по бюджету Ирана, который и без того душат американский санкции.
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