В Москве открылся северный фасад Политеха после реставрации
В результате реставрационных работ был восстановлен исторический горельеф с изображением Георгия Победоносца, утерянный в 30-е годы двадцатого века и элементы монументальной живописи, также приведена в порядок кирпичная кладка стен, оконных и дверных проёмов.
Северный фасад исторического здания называют лицом Политеха, и теперь оно больше не закрыто вуалью баннерных сеток и строительных лесов. Два года скульпторы, лепщики, каменщики, штукатуры и белокаменщики работали над внешним обликом здания.
"Здесь были полностью заменены оконные блоки, восстановлена кирпичная кладка, отливы все сделаны, то есть, кровля полностью сделана", — пояснил Юрий Государев, руководитель строительства АО "Политехстрой".
В советские годы символом Политеха был знак, объединивший молот, шестеренку и колосья. Его демонтировали и поместили в фонд музея. Теперь на его месте восстановлен исторический горельеф с одним из символов Москвы – Георгием Победоносцем.
"Работа по реставрации велась относительно исторических фотографий с авторским техническим надзором. Каждый элемент согласовывался рабочей группой", — рассказал Сергей Тырин, главный реставратор.
На здании Политеха вновь появились элементы, утерянные десятилетия назад. Например, ниши во фронтонах здания долгие годы пустовали, но реставраторы восстановили растительный орнамент.
"Следов от них не было, но по фотографиям и по аналогичным каким-то элементам фасада удалось их воссоздать", — пояснила Наталья Карелина, главный архитектор проекта реставрации.
Отреставрирован и триптих "Аллегория хозяйственного труда" — панно "Пахарь", "Рабочая семья" и "В кузнице". Историческое здание Политехнического музея, закрытое на реставрацию в 2013 году, этой осенью станет доступнее для тех, кто гуляет в самом сердце российской столицы. Уже заканчивается обустройство парковой зоны у северного фасада. В сентябре от нее вдоль всего здания можно будет пройти по подземной галерее. Благодаря ей часть экспозиции можно будет увидеть, даже не заходя в здание – через витрины. Галерею называют холодной, хотя на деле стены – утеплили, это нужно, чтобы здание не промерзало.
"Брусчатка в холодной галерее выполнена в одной концепции с музейным парком и повторяет общий рисунок мощения", — рассказал Андрей Гринь, ведущий архитектор проекта.
Внутри здания остается огромный объем работы. В здании впервые появятся лифты, шахта будет уходить под землю на уровень "минус восемь". Значительно изменится и крыша – на ней сейчас возводят два прозрачных купола.
Кровлю над большой аудиторией полностью восстанавливают. Несущие конструкции советских лет заменили на современные. А вот оригинальные, дореволюционные конструкции, сохранятся.
Строительные леса уже частично снимают и с восточного фасада Политеха. Реконструкция, которая считается одним из самых сложных федеральных проектов последних лет, завершится в конце следующего года.
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