Возгорание "Сапсана" под Тверью было вызвано забравшимся на крышу зацепером

Пожар в "Сапсане", следовавшем из Санкт-Петербурга в Москву, произошел из-за забравшегося на крышу состава зацепера. Сам он погиб, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. В настоящее время устанавливается его личность.

"Сегодня по причине смертельного травмирования зацепера на перегоне Тверь — Редькино был задержан поезд "Сапсан" №755 сообщением Санкт-Петербург — Москва. Время опоздания поезда составило 49 минут", — говорится в сообщении.

В результате инцидента на крыше одного из вагонов произошло искрение в токоприемнике. Короткое замыкание стало причиной небольшого пожара, который был оперативно ликвидирован, сообщает ТАСС. На место происшествия прибыли оперативные службы, повреждений состава не выявлено. Транспортная полиция начала проверку по факту случившегося. К расследованию подключился СК.