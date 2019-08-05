В Каире взорвался баллон с кислородом, есть жертвы

В столице Египта прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел на территории каирского Института рака в центре города. Как сообщает РИА Новости, сдетонировал баллон с газом, находившийся в багажнике одного из припаркованных на территории Института автомобилей.

16 человек погибло, более двадцати получили серьезные ранения. На месте происшествия сразу начался сильный пожар. Власти направили к месту взрыва десятки единиц спецтехники. Прокуратура начала расследование.