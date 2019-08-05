Посольство России выразило соболезнования американцам в связи с массовыми расстрелами

Российское посольство в США выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших в ходе стрельбы в городах Эль-Пасо, Дейтон и Чикаго.

"С большим прискорбием мы узнали о преступлениях, произошедших в Эль-Пасо и Дейтоне. Посольство разделяет скорбь с теми, кто потерял близких, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — сообщило российское посольство в США.

Выжившим – дипломаты желают скорейшего выздоровления, уточняет телеканал "Россия 24". Сообщение опубликовали на странице посольства в Фейсбуке.

Трагедии произошли в штатах Техас, Огайо и Иллинойс в эти выходные. Погибли около 30 человек, пострадали – 60. Президент Владимир Путин уже направил телеграмму с соболезнованиями Дональду Трампу.