Забастовка в Хитроу отменена, но рейсы все равно переносят

Британский профсоюз решил не проводить забастовку в аэропорту Хитроу, которую планировали на пятое и шестое августа.

При этом на работу сотрудники воздушной гавани выходить не собираются. Вместо этого они продолжат переговоры с администрацией – насчёт повышения зарплаты. Руководство аэропорта уже объявило об отмене или переносе в другие воздушные гавани более 170 рейсов. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию.

Российская компания "Аэрофлот" сообщила об отмене авиасообщения с Хитроу на ближайшие два дня. Пятого и шестого августа пассажиров отменённых рейсов будут доставлять в аэропорт Гатвик, сообщает телеканал "Россия 24".