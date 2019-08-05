Буддисты Забайкалья провели этнофестиваль в Алханае

В Забайкалье, в национальном парке Алханай — святыне северного буддизма — прошел этнофестиваль. На нём представили традиционную культуру и промыслы этнических групп края. Главное событие праздника — обряд освящения восьми священных ступ, субурганов. Его провёл Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев.

Тысячи забайкальцев собрались возле горы Алханай, чтобы принять участие в обряде. После этого торжественно открыли 15-й юбилейный чемпионат и первенство Забайкальского края по бурятской борьбе с призовым фондом более шестисот тысяч рублей.