Дональд Трамп объявил национальный траур по погибшим в расстрелах

Президент США объявил в стране трёхдневный траур – в память о погибших в Техасе и Огайо. До 8-го августа государственные флаги будут приспущены.

В Огайо – стрелявшего ликвидировала полиция. Позже выяснилось, что оружие он приобрёл через Интернет. В Техасе – напавшему на посетителей торгового центра мужчине – предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Как сообщает телеканал "Россия 24", прокуратура намерена добиваться смертной казни. По словам Дональда Трампа, в обоих случаях — стрельба связана с психическими заболеваниями нападавших.