Боливийский арбитр назначил пенальти с помощью отстуствующей системы VAR

Система VAR в футболе настолько ярко в последние годы вошла в игру, что в чемпионате Боливии дошло до такого — главный судья назначил пенальти, показав, что воспользовался видеопросмотром спорного момента. Но вся прелесть эпизода в том, что никакой системы VAR в чемпионате Боливии — нет.

Шел матч между командами "Олвейз Реди" и "Боливар", сообщает телеканал "Россия 24". Затем арбитр остановил игру. Побежал куда-то в подтрибунное помещение, вышел оттуда, посоветовался с помощником. Вернулся на поле и показал знаменитый жест, обозначающий просмотр момента на экране. Но где он этот экран нашел, и куда он бегал непонятно. Видимо, представив себя на чемпионате мира, судья поставил этот пенальти, который, кстати, по иронии судьбы так и не был реализован. Клуб "Олвейз Реди" не воспользовался таким подарком и Боливар выиграл 1-0.