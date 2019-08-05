В Гонконге началась новая волна протестов

В понедельник утром в Гонконге снова начались протесты, которые вылились в транспортный коллапс города. Активисты блокировали дороги и туннели, нарушали движение автобусов и метро, срывая стоп-краны и сообщая о ложных неполадках.

В международном аэропорту Гонконга из-за этого отменили более ста рейсов, так как город фактически встал в пробках. Как сообщает РИА Новости, к настоящему времени отменены более 100 вылетов и прилетов, в основном пострадали пассажиры авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines.

"Такие масштабные нарушения во имя отдельных политический требований или движение несотрудничества серьезным образом подорвали закон и порядок в Гонконге, толкая наш город, который мы все любим и который многие из нас помогали строить, на грань очень опасной ситуации", — заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм​​​.

В городе ожидается масштабная забастовка, в которой, по предварительным данным, может принять участие до пятисот тысяч человек. Протестующие требуют полный отзыв поправок к законопроекту об экстрадиции и расследования в отношении действий полицейских во время протестов.