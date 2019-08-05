Мощный ураган обрушился на Барнаул

На Барнаул минувшей ночью обрушилась сильная гроза, которая в итоге перешла в настоящий ураган.

Местные жители делятся фотографиями и видео в социальных сетях, сообщает телеканал "Россия 24". Ветер был настолько сильный, что едва не сносил людей. На дороги повалило деревья.

Из-за непогоды, самолёт из Турции не смог приземлиться вовремя. Обратно судно тоже вылетело с двухчасовым опозданием.