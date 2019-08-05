Даниил Медведев проиграл Кирьосу финал Washington ATP

Российский теннисист Даниил Медведев не смог одержать победу в турнире Washington ATP с общим призовым фондом больше 1,8 миллиона долларов. В финале вторая ракетка России проиграл австралийцу Нику Кирьосу.



23-летний россиянин проиграл сопернику с Зеленого континента в упорной борьбе по итогам двух сетов. Встреча завершилась поражением Медведева с минимальным счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). Матч продолжался 1 час 37 минут.



Для 24-летнего Кирьоса этот титул стал шестым в карьере. Для российского же теннисиста Кирьос пока остается неудобным соперником — счет в истории их противостоянии 2:0 в пользу австралийца.