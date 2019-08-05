Три трагедии за уикенд: стрелок из Огайо купил оружие через интернет

Российское посольство в США выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших в ходе стрельбы в городах Эль-Пасо, Дейтон и Чикаго. Раненым дипломаты желают скорейшего выздоровления. Сообщение опубликовано на странице посольства в Facebook. Трагедии произошли в штатах Техас, Огайо и Иллинойс в уикенд. Погибли как минимум 29 человек, пострадали около 60. Президент Владимир Путин направил Дональду Трампу телеграмму с выражением соболезнований.

В Огайо стрелявшего ликвидировала полиция. Позже выяснилось, что оружие он приобрел через интернет. В Техасе напавшему на посетителей торгового центра мужчине предъявили обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Как сообщает CNN, прокуратура намерена добиваться смертной казни. По словам Дональда Трампа, в обоих случаях стрельба связана с психическими заболеваниями нападавших.

Президент США объявил в стране трехдневный траур в память о погибших в Техасе и Огайо. До 8 августа госфлаги будут приспущены. Американцы уже устраивают мемориалы, скорбящие собираются на улицах.

Стихийный мемориал, который с каждым часом все больше: помолчать и поплакать жители Эль-Пасо идут и идут к торговому центру.

"Мой брат и племянница были внутри, когда началась эта стрельба. Я так рада, что они смогли выбраться. Они в безопасности. Для меня это особенно важно, я ведь тоже мать, я очень переживаю", — призналась очевидица трагедии.

Молодой мужчина спасал от пуль чужих детей, которые в панике потеряли родителей.

"Я понимаю, что на меня смотрели, как на героя, но я не поэтому их спасал, со слезами на глазах признается американский военнослужащий Глендон Оклей. — Я просто думаю о тех, кого не спас. Мне так больно, как будто я потерял часть себя самого".

251-й случай расстрелов людей в США с начала 2019 года. Всего через 13 часов после Эль-Пасо — бойня в Дейтоне штат Огайо. 24 летний местный купил винтовку в интернете и пошел убивать.

"Офицеры патрулировали район в то время, когда бары закрывались. Они услышали выстрелы, увидели толпу бегущих людей. Уже через 20 секунд они встретили подозреваемого. Он отстреливался, пытался проникнуть внутрь заведений, но его вскоре нейтрализовали", — отчитывается начальник полиции Дейтона Ричард Биль.

При стрелявшем был солидный арсенал. И сколько бы патронов он еще разрядил, не подоспей полиция вовремя. Стрелок палил по всем без разбора, среди убитых его родная сестра, которая в тот момент гуляла по улице. После стрельбы в Техасе и Огайо на всех государственных зданиях США приспущены флаги.

"Ненависти нет места в нашей стране. И мы позаботимся об этом. Я говорил с генпрокурором, с директором ФБР, с губернаторами, членами конгресса о том, что мы можем сделать. Скоро я выступлю с заявлением. Это происходит в нашей стране годами. Мы должны это наконец остановить", — заявил Дональд Трамп.

Пока президент готовит заявление, жители шокированных городов идут сдавать кровь пострадавшим.

Волонтеры приносят донорам и врачам продукты. Центр работает сверхурочно, принимая по 500 доноров в день.

"Эль-Пасо очень маленький. Мы — как семья. Мы все знаем друг друга. Я никогда не думала, что такое случится в моем родном городе, где я живу уже 23 года", — говорит Бернис Рендон.

"Это важно не только для меня, весь город сейчас помогает друг другу. Все спрашивают, как такой могло произойти в Эль-Пасо, в таком безопасном городе. Но сегодня мне кажется, это как шаг на пути к исцелению, который мы делаем все вместе", — считает Кришен Лада.

Между тем, стрелок из Эль-Пасо жив, здоров и дает показания. Ему грозит смертная казнь. К слову, он застрелил шестерых мексиканцев — целенаправленно охотился на мигрантов. Власти соседней страны уже заявили, что могут запросить экстрадицию убийцы.