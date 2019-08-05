В Саратовской области перевернулся автобус: 6 пострадавших

В Саратовской области упал в кювет рейсовый автобус.

Авария произошла в Красноармейском районе области на 376-м километре автодороги Сызрань — Саратов – Волгоград. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД, автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадали четверо взрослых и двое детей. С травмами они были доставлены в больницу. Еще нескольким пассажирам помощь была оказана на месте ДТП, от госпитализации они отказались.

Автобус ехал из Германии в город Камышин. Есть ли среди пострадавших граждане Германии, пока не сообщается.