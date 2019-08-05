"Зенит"договорился о продаже Нобоа в "Сочи"

Петербургский "Зенит" договорился с новичком российской премьер-лиги "Сочи" о переходе в клуб с юга России эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа. Стороны согласовали все детали трансфера.



Нобоа также уже договорился с "Сочи" об условиях личного контракта несмотря на то, что ранее он отказывался менять клуб, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Metaratings. Известно, что 34-летний хавбек присоединится к своей новой команде в ближайшее время.



Напомним, что в "Зените" Нобоа выступал с 2017 года, куда он перешел из "Ростова" на правах свободного агента. За время выступлений в клубе из Санкт-Петербурга он принял участие в 22 играх, забив один гол и сделав шесть голевых передач.



Также эквадорец выступал за казанский "Рубин" и московское "Динамо".