Москвичей ждет аномальный холод и низкое давление

В Москве ожидаются аномально холодная погода и низкое атмосферное давление.

Как рассказала РИА Новости сотрудник Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк, температура воздуха в столице отстает от нормы на 8-10 градусов. При этом будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба, что почти на 10 единиц ниже нормы.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета – температура опустилась температура опустилась до 6,7 градуса. В области было еще холоднее – 1,9 градуса тепла.

Волосюк отметила, что провалы холода бывали и ранее, как, например, в 2017 году, но настолько холодно и такое продолжительное время в Москве не было последние 70 лет. Однако это еще не рекорд. 5 августа 1960 года в столице было всего 5,6 градуса тепла.