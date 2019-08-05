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5 августа 201908:42

Коротышка переоделся в дочку и попытался сбежать

В Бразилии лидер местной банды пытался сбежать из тюрьмы, нарядившись своей дочерью. Клаувино да Силва, известный как Коротышка, в женской одежде, маске и парике уже выходил через парадную дверь тюрьмы, когда администрация заподозрила неладное. Преступника в последний момент выдало волнение.

План был в том, чтобы после свидания оставить свою 19-летнюю дочь в тюрьме, а самому выйти на свободу. Полиция разбирается, знала ли дочь все детали отцовского замысла. Да Силва был частью верхушки так называемой "Красной команды", некогда одной из самых влиятельных преступных группировок в Бразилии. Эта банда контролировала оборот наркотиков в Рио-де-Жанейро, напоминает "Россия 24".

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