"МанЮнайтед" отказался от идеи приобретения Дибалы

Английский "Манчестер Юнайтед" не будет покупать нападающего туринского "Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибалу. На такое решение руководителей "красных дьяволов" повлияло несколько факторов.

Дибала больше не интересен манкунианцам по финансовым соображениям: боссов "МЮ" не устраивают зарплатные требования игрока, а также тот факт, что при трансфере англичанам придется крупно потратиться на агентов, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на The Telegraph. Кроме того, аргентинец не выражал явного желания перебраться в "Юнайтед".

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Дибала станет частью сделки по переходу нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку в обратном направлении – в "Ювентус". Клубы накануне уже пришли к соглашению.