Вратарь "Бенфики" Злобин стал обладателем Суперкубка Португалии

Лиссабонская "Бенфика" стала обладателем Суперкубка Португалии после того, как нанесла разгромное поражение своим соседям из "Спортинга". Встреча, проходившая в Фару на стадионе "Алгарве", завершилась со счетом 5:0 в пользу "орлов".

Победу "Бенфике" над принципиальным соперником принесли голы Рафаэла Силвы, Алехандро Гримальдо, Франциско Сильва, а дубль на свой счет записал Пицци. Для "Бенфики" этот Суперкубок Португалии стал восьмым в клубной истории.

Отметим, что обладателем этого трофея стал и российский вратарь Иван Злобин. Участия в игре 22-летний футболист из России не принял, проведя матч на скамейке запасных. В "Бенфике" он выступает с 2016 года, где начинал с дублирующей команды. В 2019 был переведен в основной состав "орлов".