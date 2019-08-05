Появилось видео последних секунд жизни стрелка из Огайо

В ночь на воскресенье в Дейтоне 24-летний Коннор Беттс, надев бронежилет и вооружившись автоматической винтовкой, убил 9 человек и ранил 26, а после был застрелен полицейскими.



Среди убитых оказалась сестра преступника — 22-летняя Меган Беттс. Является она случайной жертвой или была убита намеренно, не сообщается.

Ранее сообщалось, что стрельба началась после того, как Коннора не пустили в один из баров. Однако следователи, проведя обыски и проанализировав высказывания убийцы в социальных сетях, предполагают, что мужчина заранее готовился к нападению.

Коннор Беттс неоднократно выражал ненависть к иммигрантам, по данным издания Mirror, убийца планировал устроить побоище еще в средней школе, где составлял расстрельный список на стене туалета.