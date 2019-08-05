Медведев поднялся на девятое место рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный мировой рейтинг. В его новой версии обращает на себя улучшение позиции российского теннисиста Даниила Медведева, который теперь занимает девятое место.

23-летний россиянин поднялся на одну строчку, набрав 2745 очков. Его укреплению позиций в первой десятке лучших теннисистов мира поспособствовало выступление в Вашингтоне, где он добрался до финала. Однако одержать победу ему не удалось. На его пути встал австралиец Ник Кирьос.

Таким образом, Медведев приблизился к своему соотечественнику и первой ракетке России Карену Хачанову, идущего восьмым (2890) баллов). Еще один российский теннисист Андрей Рублев после стремительного скачка на прошлой неделе лишился 21 позиции в рейтинге и теперь занимает 70 место.

Топ-3 рейтинга ATP по-прежнему неизменно: первое место у серба Новака Джоковича, второе – у испанца Рафаэля Надаля, третье – у швейцарца Роджера Федерера.