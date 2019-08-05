На Ямале рабочего унесло в канализацию

При ремонте канализационного коллектора в Ноябрьске погиб рабочий. Он отстегнул страховку, которая стала ему мешать, и попал под затянувший его в трубу поток воды. Диаметр ремонтируемой трубы не превысил 60 сантиметров.

Для того, чтобы достать тело погибшего, пришлось выкапывать трубу, поскольку водолазы не смогли попасть в коллектор через колодец, сообщает РИА Новости. Тело погибшего рабочего нашли только спустя сутки.

На месте происшествия работают следователи. Они опросили очевидцев происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Компания, в которой работал погибший рабочий, зарегистрирована в Туле. Она выполняла ремонт в Ноябрьске в качестве подрядчика.