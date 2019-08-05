Под Хабаровском ожидаются три волны паводка

Спасатели прогнозируют три волны паводка в Хабаровском крае. Самая опасная — как раз последняя, она должна прийти примерно после 12 августа. Уровень воды в реке Амур может подняться до 650 сантиметров, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на местное МЧС.

Между тем, первая волна уже подходит к Хабаровску. Вода затапливает острова Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. Уровень Амура достиг 449 сантиметров и продолжает прибавлять по 10-15 сантиметров в сутки.

Сообщается, что в некоторых районах края затоплены дороги и дачные участки.