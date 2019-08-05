Тарасенко: после победы в Кубке Стэнли еще ни разу не платили в ресторане

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко, одержавший по итогам минувшего сезона победу в Кубке Стэнли, признался, что на всех игроков команды свалилась слава. И теперь они даже не платят в ресторанах.

"Все это я представлял себе немного иначе, но чем больше времени проходит, тем сильнее это осознается, — приводит слова Тарасенко Спортбокс.Ru. – Первое время вообще не понимаешь происходящего вокруг. Мы с Ваней Барбашевым много разговаривали на эту тему. Когда видишь Кубок Стэнли, задаешься вопросом: с тобой ли все это было? Все как во сне".

"Но выходишь на улицу – везде к тебе подходят и благодарят. С момента нашей победы в плей-офф мы даже ни разу в ресторане не платили! Идешь по улице = мимо едут машины и сигналят тебе. Крутое чувство!"

Напомним, что "Сент-Луис Блюз" завоевал первый Кубок Стэнли в клубной истории, обыграв в финальной серии "Бостон Брюинз" (4:3).