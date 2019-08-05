На школе, где учился Вилли Токарев, появится мемориальная доска

На хуторе Чернышев в Адыгее, где родился Вилли Токарев, появится мемориальная доска в его честь. Ее разместят на здании школы, в которой учился известный музыкант. Кроме того, в память о нем местные жители посадят березу, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, Вилли Токарев ушел из жизни 4 августа на 85 году жизни. Предположительная причина смерти – онкологическое заболевание.



Вилен Иванович Токарев, более известный как Вилли Токарев, родился в 1948 году. В 1974 году он переехал в США, где трудился таксистом, почтальоном и разнорабочим. Примерно тогда же он начинал петь. В 1979 году Токарев выпустил первый альбом, который не имел большого успеха. Несмотря на это, через два года музыкант выпускает очередную пластинку, которая и принесла ему популярность.