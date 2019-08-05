Туристы сняли на видео огромный смерч у побережья Сочи

Отдыхающие в Лазаревском районе Сочи стали свидетелями образования огромного смерча в непосредственной близости от берега.

Масштабный водяной столб, как видно на сделанных кадрах, быстро перемещался в сторону многоэтажных домов в поселке Вардане, но сбросил обороты и за считанные минуты растворился на мелководье.

В городе-курорте действует экстренное предупреждение из-за усиления ветра вплоть до 25 метров в секунду и сильных дождей с градом.