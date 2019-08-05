Авиация сбросила на горящую тайгу 6 тысяч тонн воды

Авиация Министерства обороны сбросила на горящую тайгу 6 тысяч тонн воды. Военные продолжают работать в Иркутской области и Красноярском крае, сообщает ГТРК "Красноярск". Только из красноярского аэропорта самолеты Ил-76 делают более 20 вылетов в сутки. За один такой рейс на лес сбрасывается по 40 тонн воды. Напомним, авиация присоединилась к борьбе с лесными пожарами по поручению Владимира Путина.

Всего с огнем в Сибири сейчас борются 40 воздушных судов Минобороны, МЧС и лесопожарного центра. Совместная работа спасателей, пожарных и военных уже помогла существенно снизить общую площадь возгорания. Однако пламенем все еще охвачено около 800 тысяч гектаров леса.