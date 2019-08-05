Тема:
Выборы в Мосгордуму 55 минут назад
Горбунов: у 22 кандидатов обнаружены подписи умерших людей
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что подписи умерших москвичей были обнаружены у 22 кандидатов в депутаты столичного парламента. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".
"Мы получили 23 жалобы от претендентов на депутатские мандаты. Рассматривали их вместе с членами Общественной палаты Москвы, а также с участием экспертов-почерковедов высочайшей квалификации из МВД России. Все выявленные ошибки и опечатки были учтены в пользу кандидатов. В итоге так называемым независимым кандидатам вернули 5011 ранее забракованных подписей. К сожалению, мы встретились и с вещами совершенно недопустимыми. Например, у 22 кандидатов обнаружили подписи умерших москвичей", — сказал Валентин Горбунов.
Он пояснил, что, например, у кандидата Любови Соболь оказалась подпись бывшего секретаря избирательной комиссии района Арбат Лилии Симанковой, умершей 16 мая 2019 года.
"Но понимая, очевидно, что подделка может быть обнаружена, 1932 год рождения женщине заменили на 1997 год. Но адрес-то домашний остался, как и паспортные данные!" — отметил глава МГИК.
Кроме того, у Любови Соболь были выявлены подписи людей, умерших еще до объявления даты нынешних выборов.
Валентин Горбунов также добавил, что среди подписей было выявлено и много подделок. "Например, у 29 кандидатов проверка выявила более 14 тысяч подписей людей с недействительными паспортами, то есть эти избиратели были просто выдуманы. В итоге у 39 кандидатов оказалось недостаточно достоверных подписей, а у восьми, например, их было с самого начала меньше необходимого минимума", — пояснил председатель столичного избиркома.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Ранее в Мосгоризбиркоме сообщали, что в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва было выдвинуто 426 человек. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, отказ получили 57 претендентов.
Ранее по теме
-
Стеклов оказался Синицей16 часов назад
-
Незаконные акции в Москве: стало известно о вмешательстве Берлина и Вашингтона18 часов назад
-
Задержан провокатор Максим Стеклов18 часов назад
-
На московской незаконной акции задержали преступника из федерального розыска23 часа назад
-
Незаконная акция в Москве: сильнее всех пострадал росгвардеец1 сутки назад
-
В деле о беспорядках в Москве появился еще один фигурант1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Эпидемия стрельбы в США
- Взрыв в Каире: погибли 19 человек
- Эксперты предупреждают о возможной рецессии в экономике РФ
- Пожар в "Сапсане" произошел из-за зацепера
- Скончался Вилли Токарев
Самое читаемое
-
Такого не было с 1948-го: Москву ждет погодный антирекорд
- Самые важные законы и указы, которые Владимир Путин подписал 2 августа 2019 года
- Слова об изнасилованной девочке стоили министру должности
- Названы российские регионы с наибольшим числом туберкулезных больных
- Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
- Девочку, пропавшую 4 дня назад, нашли живой. Видео чудесного спасения
Телеканал "Россия"
-
Первое интервью Ирины Понаровской после таинственного исчезновения
- Вышли новый трейлер и постер фильма "Герой"
- Ирина Безрукова: "Если любишь – отпусти"
- Судьба Натальи Карпович. Проще было родить 6 детей, чем отказаться от усыновленного
Вести.Экономика
-
Как попытки России сокрушить доллар становятся реальностью
- Юань ушел ниже отметки 7 за доллар
- 6 главных событий недели в экономике
- Китай ответил Трампу: валютная война началась
- Кому на Руси жить хорошо: отрасли с самыми высокими и самыми низкими зарплатами
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- В России деанонимизируют e-mail
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
"МиниГелик" за 1,5 млн: официальные цены нового Suzuki Jimny и другие детали
- Новый бюджетный кроссовер Volkswagen для России засветился на тестах
- Столичным автомобилистам придется поджаться: вводятся новые "выделенки"
- Дом на колесах со встроенным гаражом оценили почти в 100 миллионов
- Конструктивный пинок: машины, заставившие производителей одуматься
Недвижимость
-
Точка зрения: может ли дача быть модной?
- Для российских риелторов разработали стандарт
- Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку
- 102-летнюю бабушку втянули в судебную тяжбу
- Москвичей атакуют тропические клопы
- Жилье вгоняет британцев в депрессию
Вести.Медицина
-
Агенты ФБР нашли дом ужасов, набитый телами, пожертвованными науке
- Компонент красного вина спасет от депрессии и тревожности
- Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
США развязывают гонку вооружений
- Порошенко сбежал, а Зеленский отправил депутатов на ликбез
- Гибридные эмбрионы человека: где грань?
Вести-Москва
-
Вторая попытка организовать столкновения в столице не удалась
- Знать, кого бояться: перечень самых опасных собак
- Зонт стал самым популярным аксессуаром у москвичей
- Камеры в Подмосковье перенастроили, чтобы приструнить байкеров
- Она прекрасна и в 80: ВДНХ с размахом празднует юбилей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии