Горбунов: у 22 кандидатов обнаружены подписи умерших людей

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что подписи умерших москвичей были обнаружены у 22 кандидатов в депутаты столичного парламента. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".

"Мы получили 23 жалобы от претендентов на депутатские мандаты. Рассматривали их вместе с членами Общественной палаты Москвы, а также с участием экспертов-почерковедов высочайшей квалификации из МВД России. Все выявленные ошибки и опечатки были учтены в пользу кандидатов. В итоге так называемым независимым кандидатам вернули 5011 ранее забракованных подписей. К сожалению, мы встретились и с вещами совершенно недопустимыми. Например, у 22 кандидатов обнаружили подписи умерших москвичей", — сказал Валентин Горбунов.

Он пояснил, что, например, у кандидата Любови Соболь оказалась подпись бывшего секретаря избирательной комиссии района Арбат Лилии Симанковой, умершей 16 мая 2019 года.

"Но понимая, очевидно, что подделка может быть обнаружена, 1932 год рождения женщине заменили на 1997 год. Но адрес-то домашний остался, как и паспортные данные!" — отметил глава МГИК.

Кроме того, у Любови Соболь были выявлены подписи людей, умерших еще до объявления даты нынешних выборов.

Валентин Горбунов также добавил, что среди подписей было выявлено и много подделок. "Например, у 29 кандидатов проверка выявила более 14 тысяч подписей людей с недействительными паспортами, то есть эти избиратели были просто выдуманы. В итоге у 39 кандидатов оказалось недостаточно достоверных подписей, а у восьми, например, их было с самого начала меньше необходимого минимума", — пояснил председатель столичного избиркома.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Ранее в Мосгоризбиркоме сообщали, что в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва было выдвинуто 426 человек. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, отказ получили 57 претендентов.