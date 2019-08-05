Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу

Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника. Такое решение было принято в ходе разговора с президентом Федерации гандбола России Сергеем Шишкаревым.

Трефилов, весной перенесший операцию на сердце, принял совместное с Шишкаревым решение об уходе с поста главного тренера гандбольной сборной России. Глава ФГР в свою очередь предложил Трефилову занять пост вице-президента организации. В этом качестве 63-летний специалист будет курировать всю систему женских сборных России.

Трефилов проработал в женской сборной России по гандболу в общей сложности 19 лет. Сначала он работал с командой с 1999 по 2012 год, а позже вновь возглавил сборную в 2013 году и проработал до 2019 года. Он приводил сборную России к победе на Олимпийских играх-2016 в Рио, а также четырежды выигрывал чемпионат мира, дважды делал команду серебряной и бронзовой медалисткой мировых первенств.

Также официальный сайт ФГР сообщает о том, что заменит Трефилова на посту наставника сборной России Амброс Мартин – главный тренер "Ростов-Дона". Под руководством испанского специалиста ростовский клуб выиграл чемпионат, кубок и суперкубок России и вывел команду в финал Лиги чемпионов.