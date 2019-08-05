Индия лишила Джамму и Кашмир особого статуса

Правительство Индии приняло решение отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.

Как сообщает ТАСС, Джамму и Кашмир лишается статуса штата и становится союзной территорией, то есть теперь будет иметь меньше прав, чем ранее. Кроме того, от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. При этом Джамму и Кашмир сохранит свой законодательный орган.

В связи с этим в Нью-Дели действует повышенные меры безопасности, на станции метро и на улицы выведены дополнительные полицейские патрули.

По конституции Индии Джамму и Кашмир имеет особую автономию и собственный флаг. Все законы, принятые центральным правительством, проходят утверждение в местной ассамблее. Жители других регионов Индии не имеют право покупать в Кашмире землю.