Ростовский водитель переплыл затопленную парковку на продуктовой тележке

Житель Ростова-на-Дону использовал продуктовую тележку, чтобы "доплыть" до своей машины на затопленной парковке. Очевидец снял на видео мореплавателя.

В минувшее воскресенье, 4 августа, на город обрушился ливень, который затопил ряд улиц, а парковки в отсутствие ливневок превратил в некое подобие водоемов. Местные жители уже привыкли к наводнениям такого рода, некоторые даже приобрели плавсредства для преодоления водных преград, а наиболее изобретательные научились перемещаться по воздуху.

Так поступил и владелец красного Hyundai, использовавший для перемещения над затопленной парковкой продуктовую тележку из супермаркета, а в качестве весла или шеста — зонтик. Получилось недурно — в салон машины мужчина попал, не замочив ног.