Дарья Касаткина сохранила статус первой ракетки России
Российская теннисистка Дарья Касаткина продолжает удерживать лидерство среди россиянок в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Касаткина занимает высшее место среди всех российских теннисисток, сохранив за собой 40 строчку рейтинга.
В то же время Анастасия Павлюченкова потеряла одну позицию и теперь располагается на 44 месте, Екатерина Александрова переместилась с 47 на 48 строчку, Вероника Кудерметова также опустилась – с 56 места на 57, а вот Маргарита Гаспарян лишилась и вовсе двух строчек – теперь она 59 ракетка мира.
Положительную динамику в обновленном рейтинге показали Мария Шарапова, поднявшаяся на 81 место, Вера Звонарева, отыгравшая две строчки и занимающая теперь 84 позицию, а наибольший прогресс в продвижении вверх продемонстрировала Анна Калинская, которая скакнула сразу на 34 строчки и теперь располагается на 126 месте.
В тройке лучших теннисисток мира изменений не произошло. Ее составляют лидер рейтинга WTA австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака и чешка Кароилна Плишкова.
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