Лето вернется в Москву 7 августа

В Москве потеплеет уже в среду: столбик термометра поднимется до 24 градусов по Цельсию. Правда давление так и останется низким, поэтому дожди не прекратятся. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает агентство "Интерфакс".

Метеоролог пояснил: устойчивый циклон, который и приносил воздух из Арктики, наконец рассеется. Однако ближе к выходным в столице снова немного похолодает – до 18-22 градусов. Полноценной летней жары пока не предвидится, добавил Вильфанд.