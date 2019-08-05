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5 августа 201912:33

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли в Севастополе, утонув во время шторма на одном из необорудованных пляжей города. Их имена не называются. Девушки пошли купаться, несмотря на предупреждение о штормовой погоде.

Одна из спортсменок была 1986 года рождения из Москвы, вторая 1992 года рождения – она жительница Мурманска. Как сообщает ТАСС, во время шторма одна из девушек совершила прыжок в воду с пирса и сразу же начала тонуть. Ее подруга устремилась к ней, чтобы спасти, но также утонула.

Изначально спасателям не удалось поднять тела наверх из-за погодных условий, но, по последней информации, тело одной из девушек уже поднято на поверхность. Теперь проводится доследственная проверка.

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