МЧС назвало основную причину сибирских пожаров

Министерство чрезвычайных ситуаций назвало главную причину природных пожаров в Сибири. Это неосторожное обращение с огнем.

Как заявили ТАСС в пресс-службе МЧС, большая часть очагов находится возле дорог. Это говорит о том, что возгорания могли быть вызваны неосторожным обращением человека с огнем. Ранее основной причиной назвали жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы.



В настоящее время площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке составляет 2,4 миллиона гектаров. В тушении пожаров задействована авиация МЧС и Минобороны.

Ранее в отношении красноярских чиновников был возбуждено уголовное дело. Их подозревают в халатности. По версии следствия, они не приняли необходимых мер по борьбе с лесными пожарами.